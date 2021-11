Lombardia: si chiude la seconda giornata del forum "Qui cresce il futuro"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

22 luglio 2021

- Seconda giornata dei lavori del 2° Forum regionale per lo sviluppo sostenibile 'Qui cresce il futuro' dedicato oggi al tema 'governance territoriale'.Al centro degli approfondimenti di oggi, diverse testimonianze sui temi della rigenerazione urbana, dei progetti culturali e turistici, dei servizi di pubblica utilità e della mobilità. "Investire nella cultura in Lombardia significa investire sul capitale sociale perché ogni individuo possa crescere moralmente ed eticamente - ha detto l'assessore all'autonomia e cultura Stefano Bruno Galli - ma è anche investire in benessere e sviluppo. Sostenibilità dei progetti culturali è oggi più che mai possibilità di offrire al pubblico la fruizione di eventi in grado di organizzarsi e sostenersi autonomamente sotto il profilo economico, sia per la possibilità per il privato di intervenire sia soprattutto per la disponibilità non illimitata delle risorse pubbliche". La cultura come fattore di sviluppo è strettamente legata all'offerta turistica e alla promozione del territorio, ambito in cui la Lombardia è protagonista. "Grazie ai nostri bandi - ha detto l'assessore al turismo, moda e marketing territoriale, Lara Magoni - abbiamo promosso sui mercati internazionali le nostre città, i territori attraverso alcune peculiarità locali che hanno dimostrato sostenibilità territoriale e ambientale sotto diversi punti di vista, non ultimo quello della corretta alimentazione. È il caso del percorso evidenziato da 'Chiamami col tuo nome', un video che ha fatto conoscere attraverso la natura, i giacimenti enogastronomici un percorso magnifico da vivere lentamente. Regione Lombardia con le sue 12 province e gli oltre 1500 comuni é una delle regioni all'avanguardia sotto l'aspetto della sostenibilità". A coordinare i lavori all'auditorium Testori di Palazzo Lombardia, l'assessore regionale all'ambiente e clima, Raffaele Cattaneo, che in chiusura dei lavori ha sottolineato come "anche questa seconda giornata, ricca di spunti ed esperienze concrete, abbia presentato approfondimenti importanti. Sono avanzate le iniziative in Lombardia in tema di sostenibilità, dalla rigenerazione urbana alla mobilità, alla transizione energetica verso le fonti rinnovabili. Temi specifici della componente ambientale della sostenibilità ma che hanno permesso di far vedere quanto il percorso verso lo sviluppo contenga una dimensione sociale, economica e sociale che contribuiscono a migliorare la qualità della vita delle persone". (segue) (Com)