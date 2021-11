Lombardia: si chiude la seconda giornata del forum "Qui cresce il futuro" (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "I progetti che abbiamo avviato - ha ricordato l'assessore alla casa e housing sociale Alessandro Mattinzoli - hanno come fattore comune la sostenibilità letta nelle sue molteplici dimensioni. Prima c'erano progetti importantissimi a medio e lungo termine, ma avevano la difficoltà della mancanza di risorse. Adesso c'è il Pnrr che ci viene incontro: le risorse andranno sicuramente alloccate in modo che diano un effetto moltiplicatore ai grandi progetti che vogliamo portare avanti: riqualificazione degli edifici Erp e della rete di illuminazione pubblica, videosorveglianza, Wi-fi diffuso, avvio e sostegno di imprese sociali e infine corsi di formazione per ricollocarsi nel mercato del lavoro. La casa, nel suo insieme è infatti finalmente ritornata al centro dell'agenda politica". Edilizia privata, riqualificazione del patrimonio edilizio vanno necessariamente ad unirsi alle grandi scelte che la Lombardia è chiamata ad adottare in campo urbanistico. "Il tema della rigenerazione urbana e del recupero urbanistico - ha detto l'assessore al territorio e urbanistica, Pietro Foroni - è un esempio concreto di come Regione Lombardia ha affrontato il tema della sostenibilità con provvedimenti legislativi adeguati. La dimensione del recupero degli edifici e quella della qualità della vita, con il tema interconnesso della vivibilità come aspetto fondamentale della riqualificazione degli spazi di vita sotto il profilo sociale e ambientale vanno declinate con le peculiarità dei territori, le esigenze degli enti locali, delle comunità montane, e degli Ambiti territoriali ottimali". Tema centrale dei trasporti è invece la sostenibilità. "Investiamo moltissimo nel trasporto pubblico locale - ha detto l'assessore alle infrastrutture, trasporti e mobilità sostenibile, Claudia Maria Terzi - ed è una responsabilità che ci prendiamo, anche per il futuro. Abbiamo varato un piano da 2 miliardi per svecchiare Trenord e recuperare almeno il 30 per cento di energia elettrica. Abbiamo investito anche nel parco veicolare, negli autobus, e in tutto il trasporto su gomma. Abbiamo licenziato un piano di investimenti da 98,2 milioni di euro per arrivare a oltre il 50 per cento di bus nuovi. Valide alternative al trasporto privato per muoversi con servizi efficienti. Può fare molto il pubblico con la programmazione e gli incentivi, poi i privati devono fare la loro parte. Serve un cambio di mentalità". (Com)