Grecia: intelligence smentisce accuse di spionaggio nei confronti dei giornalisti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'intelligence greca non ha mai effettuato attività di sorveglianza su alcun giornalista. Lo ha detto il ministro di Stato greco, Giorgos Gerapetritis, rispondendo alle accuse dell'Associazione della stampa estera greca (Fpa). "Per quanto riguarda la dichiarazione della Fpa sulla presunta sorveglianza sul giornalista Stavros Malichudis da parte del Servizio di intelligence nazionale ellenico, vorrei ribadire che la Grecia sostiene i valori della società democratica e della supremazia del diritto, in particolare il pluralismo e la libertà di stampa. Di conseguenza, è evidente che la Grecia non effettui alcuna sorveglianza sui giornalisti. Vi assicuro che lo stesso riguarda Malicudis", ha scritto Gerapetritis in una nota. Il 18 novembre, l'Fpa ha espresso delle preoccupazioni per quello che ha descritto come spionaggio sponsorizzato dallo Stato da parte dell'intelligence greca sui giornalisti, incluso il reporter Stavros Malichudis, chiedendo spiegazioni al governo. L'accusa dell'Fpa è arrivata dopo che il quotidiano greco “Efimerida on Syntakton” ha riportato che il servizio speciale greco stava spiando Malicudis, uno dei suoi giornalisti. In un successivo briefing il portavoce del governo, Ioannis Oikonomou, si è astenuto dal commentare l'accusa, affermando che, a differenza degli affari dei giornalisti, gli affari dell'intelligence dovrebbero essere tenuti fuori dal dibattito pubblico. (Gra)