Med Forum: tornano a Roma i "Dialogues" dell'Italia per superare il caos nel Mediterraneo

20 luglio 2021

- Tornano a Roma dal 2 al 4 dicembre i Med Dialogues, i dialoghi annuali lanciato nel 2015 con l’ambizioso obiettivo di “andare al di là del caos” e di proporre “un’agenda positiva” in un’area strategica per l’Italia: il Mediterraneo allargato. La conferenza vedrà la partecipazione di ministri, esponenti delle maggiori organizzazioni internazionali, accademici, imprenditori nonché studiosi ed esperti da tutto il mondo. Alla data partecipano in presenza - tra gli altri - Abdulhamid Dabaiba, primo ministro della Libia; Josep Borrell, Alto rappresentante dell'Unione Europea per gli Affari Esteri e la politica di sicurezza; Paolo Gentiloni, commissario europeo per gli Affari economici e monetari; J. Olivér Varhelyi, commissario europeo per l'Allargamento e la politica di vicinato; Faisal bin Farhan Al Saud, ministro degli Esteri dell'Arabia Saudita; Ayman Safadi, vice primo ministro e ministro degli Affari Esteri della Giordania; P. Gideon Sa'ar, vice primo ministro e ministro della Giustizia di Israele; Riyad Al Malki, ministro degli Affari Esteri della Palestina; Evarist Bartolo, ministro degli Affari Esteri della Repubblica di Malta; Najla el Mangoush, Ministro degli Affari Esteri della Libia; Abdallah Bou Habib, ministro degli Affari Esteri e dell'Emigrazione del Libano; Ahmed Awad Bin Mubarak, ministro degli Affari Esteri e dell'Emigrazione dello Yemen; Augusto Santos Silva, ministro degli Esteri del Portogallo; Anze Logar, ministro degli Esteri della Slovenia; Gordan Grlić-Radman, ministro degli Affari esteri ed europei della Croazia; Majid Bin Abdullah Al-Qasabi, ministro del Commercio dell'Arabia Saudita; Qu Dongyu, segretario Generale della Fao; Ahmed Aboul Gheit, Segretario Generale della Lega Araba; Emanuela Del Re, rappresentante Speciale per il Sahel, Unione Europea. (segue) (Res)