Sanità: Degli Angeli (M5S), pronti a prolungare la discussione sulla riforma fino a Natale

- Il Movimento 5 Stelle regionale è "pronto a restare in Aula fino a Natale" per protestare contro la riforma sanitaria. Il consigliere pentastellato Degli Angeli, durante la seduta odierna di Consiglio regionale, ha interrotto il suo intervento, imponendo un silenzio di tre minuti. "Dovevo sapere con esattezza quanto tempo resta al Movimento Cinque Stelle per difendere la salute dei cittadini lombardi dalla (non)riforma Moratti-Fontana - ha affermato -. Per oltre un’ora e mezza Regione Lombardia non ha saputo rispondere. Ho dovuto interrompere il mio intervento, per sapere finalmente che al Movimento Cinque Stelle restano 260 ore di dibattito. Sarebbe gravissimo se la difficoltà nel fornire questo dato fosse dovuta al fatto che qualcuno possa aver già deciso di azzerare il dibattito democratico. (Com)