© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "La manovra economica e anche il taglio dell'Irpef non rispondono alle urgenze più profonde del Paese. Non combattono con efficacia la diseguaglianza". Lo afferma il segretario nazionale di Sinistra italiana Nicola Fratoianni. "Troppo poco a chi ha poco o ha perso molto - conclude l'esponente dell'opposizione di sinistra -. Troppo a chi non ne avrebbe bisogno in questo momento". (Rin)