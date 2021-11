Roma: M5s Municipio IV, Pd cancella fondi su due opere importanti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

22 luglio 2021

- Il presidente del Municipio IV, Massimiliano Umberti, e il sindaco di Roma, Roberto Gualtieri, "cancellano due opere importantissime per il nostro territorio". È quanto sostengono in una nota i consiglieri del M5s del Municipio Roma IV, Roberta Della Casa e Stefano Rosati. "Al contrario di quanto ci hanno raccontato in campagna elettorale, tolgono i soldi della manutenzione straordinaria della caserma dei carabinieri di Settecamini - aggiungono -. Tolgono anche i fondi per la messa in sicurezza delle case popolari di via Tamburrano. Non hanno a cuore la sicurezza ma noi siamo pronti a scendere in piazza se questi finanziamenti non saranno prontamente reinseriti in bilancio perché sulla pelle dei cittadini non si gioca. Altra perla, i lavori sulle strade di via Sant'Alessandro e di via Grotte di Gregna già disponibili sono rimandati di un anno, stessa cosa per via Recanati. Il Pd - concludono - non conosce vergogna e spieghi cosa intente fare con i soldi sottratti a questi progetti".(Com)