Energia: rapporto dipartimento Interno Usa, aumentare royalties su leasing gas e petrolio (2)

- Inoltre, il dipartimento dell'Interno riferisce di voler porre fine alla pratica di emettere offerte per vaste aree di territorio sulla piattaforma continentale degli Stati Uniti e passare invece a un modello di leasing in cui vengono messe in offerta aree più piccole. Il dipartimento sostiene che il governo federale starebbe perdendo miliardi di dollari di entrate quando vengono affittati vasti siti di trivellazione offshore. Inoltre, il Dipartimento dell'Interno suggerisce anche che si dovrebbe evitare di affittare terreni con un basso potenziale e dare la priorità all'emissione di contratti di locazione in aree con un potenziale moderato o alto per le risorse di petrolio e gas, oltre a facilitare un coinvolgimento più significativo con le comunità locali quando si cerca un contributo pubblico nel leasing e nel processo per ottenere le autorizzazioni, afferma il rapporto. Il rapporto ha rilevato che a settembre l'industria petrolifera e del gas ha più di 9.600 permessi approvati disponibili per la trivellazione. Nell'anno fiscale 2021, invece, sono stati approvati più di 5 mila permessi di perforazione e più di 4.400 sono ancora in fase di elaborazione. (Nys)