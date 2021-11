Spagna-Venezuela: fonti stampa, Madrid ribadisce critiche su andamento elezioni (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel rapporto preliminare pubblicato il 23 novembre la Missione di osservazione elettorale dell'Unione europea ha dichiarato che le condizioni elettorali in cui si sono svolte le elezioni amministrative in Venezuela di domenica 21 novembre sono state migliori rispetto agli anni precedenti vista la partecipazione dell'opposizione. Sono tuttavia emersi alcuni problemi definiti come “carenze strutturali” nei processi elettorali. Tra questi, la Missione Ue cita l'arbitraria estromissione politica dei candidati e la disparità di accesso ai media. Il rapporto finale sarà rilasciato alla fine di gennaio o all'inizio di febbraio. (segue) (Spm)