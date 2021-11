Spagna-Venezuela: fonti stampa, Madrid ribadisce critiche su andamento elezioni (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In una nota diffusa il 22 novembre il segretario di Stato Usa, Antony Blinken, ha denunciato che il regime del presidente venezuelano, Nicolas Maduro, ha impedito ancora una volta ai cittadini di prendere parte ad un processo elettorale equo e trasparente. “Arrestando attori politici e della società civile, criminalizzando l’attività degli altri partiti, manipolando le urne e censurando i media, il regime ha fatto in modo che il risultato elettorale non esprimesse la volontà del popolo venezuelano”, ha detto, ribadendo il sostegno degli Stati Uniti a “ripristinare la democrazia” nel paese latinoamericano attraverso elezioni libere e trasparenti. “Ringraziamo le forze politiche e i candidati che vi hanno comunque preso parte, e sosteniamo fermamente il presidente ad interim Juan Guaidò: continueremo a fare tutto il possibile, sul piano economico e diplomatico, per garantire il rilascio dei prigionieri politici e l’indipendenza delle forze politiche in Venezuela”, ha concluso. (segue) (Spm)