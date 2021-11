© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il partito del presidente venezuelano Nicolas Maduro si è imposto nelle elezioni amministrative tenute domenica. Secondo i dati diffusi dal Consiglio nazionale elettorale (Cne) il Partito socialista unito del Venezuela (Psuv) si è imposto in 20 Stati su 23. L’opposizione ha invece ottenuto la maggioranza dei voti in tre Stati: Cojedes, Nueva Esparta e Zulia. L’affluenza si è attestata al 41,80 per cento. (Spm)