Imprese: Intesa Sanpaolo, a novembre cala fiducia consumatori ma scenario positivo nel medio termine

- In Italia la fiducia dei consumatori è calata per il secondo mese consecutivo a novembre, mentre il morale delle imprese si è stabilizzato intorno ai livelli di ottobre. Questo il commento a cura di Andrea Volpi, economista della direzione Studi e ricerche di Intesa Sanpaolo, sull’indice di fiducia dei consumatori. La fiducia delle famiglie, si legge in una nota, è scesa a 117,5 da 118,4 e ancora vicina al massimo storico raggiunto a settembre: sono invece calate per il quarto mese consecutive le preoccupazioni circa la disoccupazione a fronte però di un minore ottimismo relativo ai bilanci famigliari, probabilmente a causa del rincaro dei prezzi al consumo. “Riteniamo che in questa fase i timori per l’inflazione abbiano sostituito quelli relativi alla disoccupazione come principale fattore d’incertezza per i consumatori: dopo il rimbalzo registrato ad ottobre invece l’indice composito di fiducia delle imprese è rimasto sostanzialmente stabile a novembre, attestandosi a 115”, prosegue la nota, in cui le costruzioni rimangono il settore con maggior dinamismo nonostante il calo di novembre. “Nel settore manifatturiero le indicazioni relative agli ordini (10,1 da 9,2) sono coerenti con condizioni di domanda ancora solide mentre sono migliorate, per il secondo mese consecutivo, le aspettative sulla produzione: il dato è incoraggiante perché in Italia le strozzature all’offerta che stanno frenando l’attività a livello globale sembrano meno severe rispetto ad altri paesi e stanno emergendo i primi, cauti e marginali, segnali di allentamento”, si legge nel documento, in cui la banca chiarisce di non aspettarsi un significativo ridimensionamento delle tensioni nel breve termine. (segue) (Com)