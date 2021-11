Imprese: Intesa Sanpaolo, a novembre cala fiducia consumatori ma scenario positivo nel medio termine (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Continuiamo quindi a credere che il manifatturiero non risulterà il settore trainante per la ripresa nel breve termine: la correzione del morale registrata nei servizi, comunque ancora su livelli superiori alla media storica, è probabilmente fisiologica sull’onda della normalizzazione dell’attività e del progressivo venir meno della spinta offerta dalle riaperture estive e non risente ancora delle preoccupazioni per la risalita dei contagi”, prosegue la nota. Per quanto riguarda la crescita del Pil, dopo la robusta espansione del 2,6 per cento registrata durante il trimestre estivo, Intesa Sanpaolo prevede un rallentamento intorno allo 0-0,5 per cento nel quarto trimestre. “Escludendo il ritorno ad un pieno lockdown (ipotesi che non rientra nel nostro scenario centrale) una contrazione del Pil tra l’autunno e l’inverno appare improbabile mentre non si può escludere un rallentamento più marcato del previsto: confermiamo comunque uno scenario favorevole per l’economia nel medio termine”, conclude la nota. (Com)