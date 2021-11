Brasile: Covid, Bolsonaro parla di "nuova ondata" pandemica ma non vieterà i voli dal Sudafrica

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente del Brasile, Jair Bolsonaro ha dichiarato che "sta arrivando una nuova ondata pandemica" causata dalla nuova variante del coronavirus isolata in Sudafrica, escludendo tuttavia la possibilità di chiudere le frontiere agli arei provenienti dalla regione come invece suggerito dalle autorità sanitarie brasiliane. "Non chiuderemo nulla. Che follia è questa di chiudere gli aeroporti? Pensate che il virus così non entri? È già qui", ha dichiarato Bolsonaro a un gruppo di sostenitori che lo attendevano all'ingresso del palazzo presidenziale di Alvorada. "Dobbiamo imparare a convivere con il virus", ha ripetuto, confermando di non voler disporre limitazioni ai voli provenienti dalle aree colpite dalla nuova variante. (segue) (Brb)