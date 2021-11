Brasile: Covid, Bolsonaro parla di "nuova ondata" pandemica ma non vieterà i voli dal Sudafrica (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La dichiarazione del capo dello Stato arriva a poche ore dalla pubblicazione da parte dell'Agenzia nazionale di sorveglianza sanitaria del Brasile (Anvisa) di una nota tecniche in cui raccomanda al governo di adottare misure restrittive per i voli provenienti o in transito da alcuni paesi del sud dell'Africa. La raccomandazione è giustificata dall'identificazione nella regione meridionale del continente africano di una nuova variante del Sars-Cov-2 (nuovo Coronavirus), identificata con la sigla B.1.1.529. La variante B.1.1.529 è preoccupante, poiché presenta 50 mutazioni, di cui oltre 30 nella proteina "spike" (la "chiave" che il virus usa per entrare nelle cellule e che è il bersaglio della maggior parte dei vaccini contro il Covid-19). In ragione di ciò non si conosce l'efficacia dei vaccini attualmente in circolazione. (segue) (Brb)