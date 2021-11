Brasile: Covid, Bolsonaro parla di "nuova ondata" pandemica ma non vieterà i voli dal Sudafrica (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Si tratta di una variante che ha caratteristiche più aggressive e, ovviamente, richiede misure immediate da parte delle autorità sanitarie mondiali. È esattamente quello che abbiamo fatto pochi minuti fa inviando la nostra nota tecnica al primo ministro della Casa Civile e ai ministeri della Sanità, Infrastrutture e Giustizia, chiedendo che i voli provenienti da Paesi situati nel sud del continente africano, vengano momentaneamente bloccati, evitando che arrivino in Brasile", affermava a "GloboNews" il direttore di Anvisa, Antonio Barra Torres. In particolare Anvisa suggerisce misure sui voli in transito o provenienti da Sud Africa, Botswana, Swaziland, Lesotho, Namibia e Zimbabwe. (Brb)