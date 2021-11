Russia-Italia: ambasciatore Starace presiede riunione coordinamento del Sistema Paese

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'ambasciatore italiano in Russia, Giorgio Starace, ha presieduto oggi una riunione di tutte le istituzioni del Sistema Paese (Ambasciata, Consolati, Ice, Istituti di Cultura, Ufficio dell'Addetto scientifico, Enit, Associazioni imprenditoriali, Banca d'Italia, Sace, rete consolare onoraria) per fare il punto della situazione e verificare le iniziative bilaterali in programma nei prossimi mesi, nonché creare le opportune sinergie operative tra le istituzioni interessate. A meno di due mesi dal suo arrivo a Mosca, l'ambasciatore ha voluto questa riunione di coordinamento del Sistema Paese, la prima di una serie di appuntamenti bimestrali, per individuare i settori di intervento prioritari per l'attività promozionale e strutturare una strategia di azione e di comunicazione integrata, che rifletta adeguatamente le esigenze concrete rappresentate dagli imprenditori italiani sul territorio, nell'ottica di mettere a sistema le risorse disponibili, identificare chiaramente e definire gli obiettivi di risultato a breve, medio e lungo termine. "Voglio che questo sia uno sforzo corale di tutti noi per sostenere efficacemente i nostri imprenditori in Russia, in tutti gli ambiti di interesse strategico, con un approccio pragmatico e capace di dare la giusta priorità agli interventi di promozione del Sistema Paese, senza sovrapposizioni o duplicazioni controproducenti", ha sottolineato l'ambasciatore Starace. Alla riunione odierna faranno seguito diversi incontri settoriali specifici e di approfondimento, con i punti focali individuati da ciascuna istituzione di riferimento. (Rum)