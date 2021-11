Brexit: Frost dopo incontro con Sefcovic, divario tra le posizioni è ancora significativo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Con l'Unione europea il governo britannico vuole "ancora trovare una soluzione comune, ma il divario tra le nostre posizioni è ancora significativo". È quanto affermato dal ministro britannico per la Brexit, David Frost, in un post su Twitter, dopo l'incontro con il vice presidente della Commissione europea, Maros Sefcovic. Nel colloquio si è discusso dei correnti disaccordi tra Regno Unito e Ue in merito al Protocollo dell'Irlanda del Nord, parte dell'accordo commerciale post-Brexit. "Siamo pronti a usare l'articolo 16 per proteggere l'accordo di Belfast se non si trovano altre soluzioni", si legge nel post. L'articolo 16 prevede che una delle parti possa ritirarsi dall'accordo, se le condizioni risultassero insostenibili. "Le discussioni tecniche continueranno la prossima settimana e ci incontreremo di nuovo venerdì prossimo", ha concluso Frost nel suo post. (Beb)