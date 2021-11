Francia: Commissione Ue, sì ad aiuti da 700 milioni di euro per imprese colpite da pandemia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Commissione europea ha autorizzato, in base alle norme europee sugli aiuti di Stato, un regime francese di 700 milioni di euro per sostenere alcune imprese particolarmente colpite dalla pandemia di coronavirus e dalle misure restrittive messe in atto dal governo francese per limitare la diffusione del virus. La Commissione ha spiegato che la Francia le ha notificato un regime di 700 milioni di euro per compensare alcune imprese per i danni subiti a causa delle misure di chiusura amministrativa adottate dal governo francese per limitare la diffusione del coronavirus. Lo schema sarà aperto alle imprese che operano in alcuni settori pesantemente colpiti dalle chiusure, tra cui la ristorazione, gli eventi, gli alloggi, così come le agenzie di viaggio, i palazzetti dello sport, i musei e i parchi di divertimento. Sono ammissibili anche le imprese la cui attività è stata significativamente colpita dalla chiusura amministrativa di altre imprese con le quali hanno una relazione d'affari. Le attività svolte devono essere state vietate per determinati periodi a partire da gennaio 2021 e aver subito una perdita di fatturato dell'80 per cento rispetto ai corrispondenti periodi del 2019. Le misure restrittive in vigore hanno causato direttamente un calo del fatturato delle società interessate, mentre i loro costi, soprattutto quelli fissi, non hanno potuto essere adeguati al ribasso. (segue) (Beb)