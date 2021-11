Francia: Commissione Ue, sì ad aiuti da 700 milioni di euro per imprese colpite da pandemia (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I beneficiari ammissibili al regime potranno ottenere una compensazione sotto forma di sovvenzioni dirette fino a un importo corrispondente al 70 per cento delle perdite operative subite durante i periodi di chiusura. L'importo massimo dell'aiuto è limitato a 25 milioni di euro per beneficiario. Per garantire la proporzionalità dell'aiuto, il regime include un limite massimo per evitare una sovracompensazione del danno effettivamente subito. La Commissione ha ritenuto che il regime di aiuti francese permetterà di risarcire i danni direttamente legati alla pandemia di coronavirus. Ha anche constatato che la misura era proporzionata, poiché il risarcimento previsto non andava oltre l'importo necessario per rimediare al danno. (Beb)