Energia: Gazprom conferma di aver ricevuto risarcimento per forniture gas dalla Moldova

- La società russa Gazprom ha confermato di aver ricevuto il risarcimento del debito contratto dalla Moldova per quanto concerne i pagamenti inevasi delle forniture di gas. Lo ha riferito il portavoce di Gapzrom, Sergej Kuprijanov. "La Moldova ha pagato i pagamenti correnti. Gazprom ha mostrato buona volontà e ha ritardato, sebbene avesse tutte le ragioni per interrompere le forniture. Il problema è stato risolto", ha detto il portavoce. All'inizio della giornata, Moldovagaz ha riferito di aver saldato il suo debito con Gazprom per un importo di 74 milioni di dollari. (Rum)