India: relatore Onu accoglie con favore ritiro leggi su commercio agricolo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le Nazioni Unite accolgono con favore la decisione del governo dell’India di ritirare le tre controverse leggi sul commercio agricolo che negli ultimi mesi avevano scatenato proteste e disordini che avevano provocato la morte di oltre 600 persone, invitando inoltre Nuova Delhi a fare giustizia su quelle violenze. Lo ha dichiarato il relatore speciale dell’Onu per il diritto all’alimentazione, Micheal Fakhri. “Queste leggi – ha spiegato l’esperto – avevano messo in discussione la stabilità dell’intero sistema alimentare dell’India. Speriamo che le conseguenti azioni sulla riforma del settore vengano portate avanti in linea con gli impegni del Paese per la tutela dei diritti umani e che vengano organizzate consultazioni significative con gli agricoltori, con le comunità e con i sindacati”. (segue) (Inn)