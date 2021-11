India: relatore Onu accoglie con favore ritiro leggi su commercio agricolo (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le tre leggi sul commercio agricolo, tese a deregolare il mercato indiano, erano state approvate nel 2020 nel pieno dell’emergenza Covid. Le disposizioni avevano provocato furiose polemiche, poiché erano state portate in parlamento senza le necessarie consultazioni con le comunità coinvolte. Lo scorso 19 novembre a sorpresa il primo ministro Narendra Modi ha annunciato il ritiro delle leggi in occasione della prossima sessione del parlamento. Assieme ad altri esperti Onu, Fakhri aveva avviato un dialogo con il governo indiano sul potenziale impatto delle leggi e sulle “pesanti restrizioni alle libertà fondamentali imposte dalle autorità durante le manifestazioni”. “Quello che è accaduto lo scorso anno indica la profonda insoddisfazione avvertita da centinaia di migliaia di persone. Indica inoltre che la libertà di espressione è uno strumento prezioso per consentire alle persone di influenzare la politica attraverso la mobilitazione e la protesta pacifica”, ha dichiarato ancora il relatore speciale. Secondo l’esperto Onu, è necessario ora che il ritiro delle leggi fornisca una “importante lezione” ai decisori indiani. (segue) (Inn)