Tunisia: attacco con coltello al ministero dell’Interno, fermato uno studente

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Uno studente tunisino originario di Monastir ha aggredito oggi gli agenti di sicurezza davanti al ministero dell’Interno di Tunisi brandendo dei coltelli. L’attentatore classe 1990 era noto alle autorità per l’appartenenza a gruppi estremisti e terroristici. Secondo l’emittente radiofonica “Mosaique Fm”, lo studente si è presentato davanti alla sede del dicastero nel centrale Viale Habib Bourguiba brandendo un machete e un grosso coltello. L’uomo è stato colpito da un proiettile alle gambe ed è stato poi trasferito in ambulanza all'ospedale di Ariana, in mezzo a un ingente dispiegamento di forze di sicurezza. (Tut)