Brasile: ministero Salute raccomanda la dose di richiamo per vaccinati con Janssen (2)

- La nota tecnica cita inoltre una ricerca effettuata negli Stati Uniti che ha dimostrato che la dose di richiamo, se applicata ad almeno due mesi di distanza, fornisce una protezione fino al 94 per cento contro la Covid-19. Con una singola dose dell'agente immunizzante, il tasso è del 75 per cento. Lo studio ha anche mostrato che i livelli di anticorpi sono aumentati da quattro a sei volte con la dose di richiamo. I risultati hanno spinto il Centro per il controllo e la prevenzione delle malattie degli Usa (Cdc) a raccomandare anche la dose di richiamo di Janssen. Per le donne incinte state vaccinate con Janssen la raccomandazione è invece di somministrare la dose di richiamo con il vaccino della farmaceutica statunitense Pfizer. (segue) (Brb)