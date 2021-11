Brasile: ministero Salute raccomanda la dose di richiamo per vaccinati con Janssen (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Brasile ha ricevuto, finora, 6,6 milioni di dosi di vaccini Janssen. Al momento, circa 2 milioni di dosi sono in fase di analisi da parte dell'Istituto nazionale per il controllo della qualità in sanità (Incqs) in attesa di essere distribuiti per la somministrazione. Secondo il ministero della Salute, la previsione è di somministrare altre 2,8 milioni di dosi entro la fine di dicembre. "La quantità di dosi a nostra disposizione è sufficiente per l'applicazione della dose di richiamo a tutti i cittadini che sono stati vaccinati con Janssen entro l'intervallo raccomandato fino a sei mesi", conclude la nota del ministero. (Brb)