Calabria: Gallo, bando da 800mila euro per florovivaismo

- "Su iniziativa del dipartimento Agricoltura, è stato approntato e già pubblicato un avviso con il quale si garantiranno al settore ulteriori risorse in aggiunta a quelle – pari ad un milione di euro – nel dicembre 2020 poste a base di un primo intervento. Adesso alla miriade di imprese florovivaistiche piccole e grandi saranno garantiti altri 803.525,20 euro, per compensare, almeno in parte, le perdite subite a causa dell’emergenza sanitaria". Lo ha riferito la Regione Calabria in una nota. L'assessore regionale all'agricoltura Gianluca Gallo ha affermato: “La scelta di muoversi in questa direzione è ispirata dalla considerazione dei gravi danni patiti dal settore ed evitare che il perdurare della pandemia possa portare alla chiusura di decine di aziende del settore, con conseguenze negative in termini produttivi ed occupazionali”. (Ren)