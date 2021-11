Legge Bilancio: Meloni, temiamo ennesima manovra blindata da governo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Temiamo l’ennesima manovra blindata dal governo, come se il Parlamento non esistesse più. Secondo me sta diventando un atteggiamento intollerabile da parte del governo, sostenuto da una maggioranza che ha evidenti difficoltà a mettersi d’accordo". Lo ha detto il presidente di Fratelli d’Italia, Giorgia Meloni, intervenendo agli "Stati generali dei consulenti del lavoro", a Roma. "Speriamo che sulla manovra ci sia una discussione", ha continuato la parlamentare.(Rin)