Italia-Francia: M5s, Trattato Quirinale importante, potenzia ruolo di Italia in Europa

- "La pandemia ha evidenziato come nessun Paese possa uscire dalla crisi sanitaria ed economica da solo e quanto serva potenziare rapporti tra Stati basandosi su vincoli di solidarietà e di cooperazione rafforzata su alcuni specifici campi. Per questo riteniamo un passo importante il Trattato del Quirinale siglato tra Italia e Francia. Siamo convinti che un rapporto più forte tra due Paesi fondatori dell’Unione europea costituisca una premessa fondamentale per costruire un’Europa più forte, tanto più necessaria oggi di fronte a sfide che solo un’Europa più integrata può affrontare". Lo affermano in una nota congiunta le deputate e i deputati del Movimento cinque stelle nelle commissioni Esteri, Politiche Ue e Difesa. "Tra i punti trattati nel negoziato - aggiungono - ci sono aspetti per noi fondamentali inerenti difesa, sicurezza, immigrazione, economia, ricerca, cultura e istruzione. Abbiamo chiuso un accordo su un testo che risponde principalmente agli interessi fondamentali del nostro Paese, sia sul piano bilaterale, sia su quello europeo e internazionale. Adesso aspettiamo il passaggio in Aula perché il processo di ratifica, come normale e giusto sia, si chiuderà ufficialmente con il voto finale del Parlamento", concludono. (Com)