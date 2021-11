Fisco: Giacometto (FI), accordo importante per ceto medio e imprese

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “L’accordo raggiunto tra le forze politiche di maggioranza e il Ministro Franco sul 'primo tempo' della riforma del fisco mette a segno alcuni punti importanti con le risorse a ciò destinate dalla Legge di bilancio. Bene, dunque, l’ampliamento della no tax area, anche per i lavoratori autonomi, il taglio dell’Irpef a favore del ceto medio e il primo importante passo verso la semplificazione, con la riduzione del numero delle aliquote da cinque a quattro". Lo afferma, in una nota, Carlo Giacometto, deputato di Forza Italia componente della commissione Finanze e responsabile del Dipartimento Bilancio e Finanze del suo partito in Piemonte. "Con questi interventi, cui si aggiunge l'eliminazione dell'Irap per le ditte individuali e per i professionisti, andiamo finalmente nella direzione di sostenere le piccole imprese e il ceto medio, il che rappresentava fin dal principio l’obiettivo primario per Forza Italia - aggiunge -. Un obiettivo che deriva dalla necessità di ridurre il prelievo fiscale a coloro che si trovano nella fascia di reddito tra 28 e 55mila, i contribuenti cioè su cui grava il peso più significativo della tassazione diretta in termini di gettito complessivo. Ecco perché il taglio Irpef concentrato sul ceto medio è una necessità. Avremmo senz’altro tutti voluto poter già da subito garantire tagli e riduzioni ancor più nette, ma con le risorse a disposizione per questo primo accordo si è ottenuto un intervento importante, nel metodo e nel merito. Ora si tratta di passare al "secondo tempo" della riforma fiscale, con la legge delega in discussione in Commissione Finanze che dovrà andare nella direzione di ridurre a tre le aliquote, di ampliare la platea dei beneficiari dell'intervento di riduzione dell'Irap, di rivedere le aliquote Iva e di introdurre ulteriori semplificazioni negli adempimenti a carico dei cittadini-contribuenti”. (com)