Trattato del Quirinale: programma di lavoro, su Affari esteri rendere Ue attore essenziale per multilateralismo

- Nel quadro dell'articolo 1 del Trattato del Quirinale, con l’obiettivo comune di fare dell’Unione europea un attore essenziale a favore del multilateralismo e riguardo alle questioni globali, l’Italia e la Francia intendono rafforzare il loro coordinamento in materia di politica estera. E' quanto si legge nel programma di lavoro relativo al Trattato del Quirinale. "A tale scopo, esse intraprenderanno le seguenti azioni. Portare a livello globale le priorità identificate dal Trattato, e in particolare: in materia di sicurezza internazionale, rafforzare la lotta contro il terrorismo, la criminalità organizzata, le violazioni dei diritti umani, inclusa la tratta degli esseri umani, i traffici illeciti e la cooperazione nello spazio cibernetico, così come la lotta contro la proliferazione delle armi di distruzione di massa e dei loro vettori; promuovere la costruzione di regole globali in materia di fiscalità digitale e fiscalità verde; difendere una riforma ambiziosa e giusta dell’architettura multilaterale della salute, in particolare dell’Organizzazione mondiale della sanità, traendo pieno insegnamento dalla crisi del Covid-19; sostenere la leadership dell’Unione europea nella riforma dell’Organizzazione mondiale del Commercio; difendere i propri interessi e sostenere l’adozione di nuovi strumenti europei a tal fine; lavorare altresì all’adozione di regolamenti ambiziosi per la lotta contro il “carbonleakage”, la deforestazione importata e il lavoro forzato; promuovere un rafforzamento delle disposizioni degli accordi di commercio e investimento dell’Unione europea legate allo sviluppo sostenibile, e la loro piena attuazione, in particolare il rispetto dell’Accordo di Parigi quale elemento essenziale di tali futuri accordi. L’Italia e la Francia inoltre invitano la Commissione europea a perseguire questo obiettivo nei negoziati in corso, ove possibile; lavorare, anche attraverso il coordinamento delle rispettive posizioni, per promuovere una Politica estera e di sicurezza comune dell’Unione Europea efficace e capace di rispondere alle sfide che impattano sugli interessi strategici e di sicurezza comuni; in linea con quanto previsto dall’articolo 34 del Trattato sull’Unione Europea, lavorare al rafforzamento dell’azione e dell’influenza dell’Unione Europea nel sistema multilaterale, in particolare in seno alle Nazioni Unite, mediante la definizione di priorità di lavoro comuni dell’Unione europea e la realizzazione di strumenti comuni (in particolare il coordinamento delle posizioni di voto degli Stati membri per le elezioni dei dirigenti delle organizzazioni internazionali, e la convergenza fra gli Stati membri per l’assegnazione dei contributi volontari e il collocamento del personale). (segue) (Res)