Trattato del Quirinale: programma di lavoro, su Affari esteri rendere Ue attore essenziale per multilateralismo (2)

- Italia e Francia intendono inoltre "consolidare la cooperazione con l’obiettivo di operare per la stabilità a lungo termine del Mediterraneo, dell’Africa sub-sahariana, del Medio Oriente e del Golfo e nell’area dell’IndoPacifico. Rafforzare le iniziative comuni per lo sviluppo, la stabilizzazione, la sicurezza e la gestione del fenomeno migratorio, prioritariamente nelle seguenti regioni: Nord Africa, Sahel, Corno d’Africa, Medio Oriente e Golfo; rafforzare la cooperazione in materia di sicurezza marittima, particolarmente nelMediterraneo, nel Golfo di Guinea, nel Mar Rosso e nell’Oceano Indiano occidentale, inclusi il Golfo e il Golfo di Aden; nel quadro del partenariato rinnovato dell’Unione europea con il vicinato meridionale, come adottato il 16 aprile 2021, promuovere delle azioni congiunte a favore dei beni comuni mediterranei, in materia di governance democratica, promozione dei diritti umani e delle libertà fondamentali, transizione ecologica e digitale, gioventù, e pace e sicurezza; sviluppare in tal modo un Patto mediterraneo; favorire lo sviluppo di un approccio comune in seno all’Unione Europea con riferimento alla strategia europea per la regione indo-pacifica. Intensificare la cooperazione in materia di sviluppo sostenibile: stabilire un dialogo bilaterale dedicato alle questioni dello sviluppo sostenibile (nelle sue dimensioni economica, sociale e ambientale), sulla base di riunioni regolari dei direttori della cooperazione allo sviluppo, e concordando strumenti di intervento e di programmazione comuni; sviluppare il coordinamento tra le rispettive agenzie per la cooperazione allo sviluppo, in particolare nel quadro della loro partecipazione alle reti di banche e agenzie per la cooperazione allo sviluppo, sul modello dei vertici Finanza in Comune, nonché nelle loro operazioni; promuovere un approccio dello sviluppo fondato sui diritti umani e sull’uguaglianza di genere, in particolare nel quadro di iniziative sostenute dai due Paesi, quali l’iniziativa G20EMPOWER a favore della selezione e della promozione di donne nei posti di direzione nelsettore privato, e l’iniziativa AFAWA a sostegno dell’imprenditorialità delle donne in Africa;cooperare per lo sviluppo di città sostenibili, a basso impatto ecologico e inclusive, in lineacon le priorità della presidenza italiana del G20 del 2021; favorire la cooperazione internazionale che mira a gestire efficacemente la crescita di città intermedie in Africa,mettendole in condizione di lottare contro le catastrofi legate al cambiamento climatico,promuovendo prioritariamente le soluzioni basate sulla natura; favorire il coordinamento delle iniziative dei donatori europei in Africa già previsto in ambito UE, nel quadro della Coalizione per il Sahel e in altri formati, nonché il coordinamento delle iniziative di capacity building in materia di sicurezza; rafforzare la cooperazione nei progetti di formazione locale condotti dalla Francia, come l’Accademia per la lotta contro il terrorismo in Costa d’Avorio o le scuole nazionali a vocazione regionale in particolare nel Sahel, quellicondotti dalle istituzioni di entrambi i Paesi, come la rete di formazione rurale “Agrinovia” in Africa occidentale, e quelli in materia d’istruzione superiore condotti dall’Italia, comel’Università Nazionale Somala, o dalle organizzazioni multilaterali basate in Italia, comel’ICGEB e il CIHEAM; sostenere nel Sahel il progetto della Grande Muraglia Verde, miratoa promuovere l’agro-ecologia lungo il corridoio del Sahel; rafforzare il coordinamento delle posizioni prima delle riunioni del Consiglio CODEV-PI, delle riunioni dei direttori generali dello sviluppo e dei Consigli Affari esteri “sviluppo” sui temi d’interesse comune. (segue) (Res)