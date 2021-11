Trattato del Quirinale: programma di lavoro, su Affari esteri rendere Ue attore essenziale per multilateralismo (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Italia e Francia intendono inoltre "rafforzare il coordinamento delle rispettive reti diplomatiche, attraverso l’intensificazione delle consultazioni tra diplomatici e una migliore conoscenza reciproca delle rispettive diplomazie: oltre alle consultazioni regolari di alto livello previste dal Trattato, promuovere scambi regolari, a livello Direttori o Capi Ufficio, su tutti i temi internazionali d’interesse comune. Oltre ai temi di cui all’articolo 1.1 del Trattato, le consultazioni a ogni livello potranno riguardare in particolare i seguenti soggetti: Afghanistan, Libia, Sahel, Indopacifico, Libano, processo di pace in Medio Oriente, Golfo, Iraq, situazione nel Mediterraneo orientale, così come le priorità di lavoro e l’influenza dell’Unione Europea nel sistema multilaterale, in particolare le Nazioni Unite e le organizzazioni internazionali, e le candidature sostenute dall’Unione Europea nelle organizzazioni internazionali. Tali consultazioni potranno anche, quando opportuno, mirare a definire possibili iniziative comuni; favorire lo scambio di diplomatici tra i due Paesi; sviluppare delle azioni di formazione congiunta per i diplomatici italiani e francesi; sviluppare gli scambi di buone pratiche tra le strutture amministrative dei due ministeriresponsabili per gli affari esteri". (Res)