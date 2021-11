Covid: Fda, pillola sperimentale Merck efficace contro il virus, da verificare rischi su sicurezza

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La pillola sperimentale contro il Covid-19 messa a punto dalla casa farmaceutica statunitense Merck è efficace contro il virus, ma sono ancora necessari degli input da parte di esperti esterni sui rischi di difetti alla nascita e altri potenziali problemi nelle donne in gravidanza. Lo rende noto l'Agenzia del farmaco e dell'alimentazione (Fda) statunitense, che ha pubblicato oggi la sua analisi della pillola prima di un incontro pubblico previsto la prossima settimana in cui accademici e altri esperti valuteranno la sua sicurezza ed efficacia. L'agenzia non sarà tuttavia tenuta a seguire i consigli del gruppo. Gli scienziati della Fda hanno affermato che la loro revisione ha identificato diversi potenziali rischi, tra cui possibili tossicità e difetti alla nascita. I regolatori hanno anche notato che Merck ha raccolto molti meno dati sulla sicurezza complessivi sul suo farmaco rispetto a quelli raccolti per altre terapie contro il Covid. Se autorizzato, il farmaco di Merck sarebbe il primo messo a disposizione dei cittadini degli Stati Uniti. Il farmaco è stato già autorizzato per l'uso di emergenza nel Regno Unito. (Nys)