Lombardia: Rozza (Pd), se cambio nome Case di comunità è sostanziale fondi Pnrr a rischio

- Se il cambio di nome indica un cambiamento sostanziale sono a rischio i fondi del Pnrr. La consigliera regionale del Pd Carmela Rozza ha commentato così l'emendamento presentato dal presidente della Commissione sanità, Emanuele Monti che prevede che in Lombardia le Case di comunità e gli ospedali di comunità previsti dal Pnnr si chiameranno Case sociosanitarie territoriali e Ospedali sociosanitari territoriali. "Il motivo per cui si cambia nome alle strutture è incomprensibile - afferma Rozza -. Se è solo un esercizio di autonomia nominalistica, ma nella sostanza le funzioni non cambiano è un cambiamento inutile. Se, invece, l'obiettivo è quello di cambiare nella sostanza queste strutture allora sarebbe gravissimo. Case e ospedali di comunità sono previsti dal Pnnr. Al nome corrispondono precise funzioni. Cambiandole Lega e alleat si assumono la responsabilità di mettere a rischio i fondi stessi del Pnrr".(Rem)