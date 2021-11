Roma: corteo in Centro eventi culturali e lavori, gli eventi dei prossimi giorni (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sempre domenica, per un evento culturale, sarà chiusa al traffico via Ugo Ojetti, tra piazza Talenti e piazza Primoli, in entrambi i sensi di marcia. Deviate le linee di bus. Tra lunedì e sabato prossimi in viale delle Milizie sono in programma interventi di potatura. La strada sarà chiusa al traffico, tra le 7 e le 17, da via Lepanto a piazza delle Cinque Giornate. Deviate le linee di bus. Scatterà lunedì prossimo la manutenzione straordinaria dei binari su piazzale del Verano. Le navette sostitutive dei tram 3 e 19 e le linee di bus transiteranno sulle corsie laterali. (Com)