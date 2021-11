Sardegna: Corte Conti, scende a 200 milioni disavanzo Regione, Solinas, riconosciuto valore nostre scelte

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Migliora il disavanzo della regione Sardegna che, per quanto riguarda il 2020 ammonta a 200 milioni ma è molto migliore rispetto al 2019, quando il passivo era di 534,6 milioni. Lo certifica la relazione sulla parifica del rendiconto generale per il 2020 delle sezioni riunite della Corte dei Conti. Il saldo negativo, dunque, si è ridotto di 338,2 milioni. Ammonta invece a 32 milioni il disavanzo delle Aziende sanitarie, un dato però ancora non definitivo per via dei ritardi nell'approvazione dei bilanci di esercizio. Buone notizie, dunque, per il bilancio della Regione, anche se non mancano criticità come mancanza di un collegio dei revisori dei conti "con conseguente carenza dell'essenziale attività di controllo dell'organo e del necessario raccordo tra i controlli interni e quelli svolti dalla Corte dei Conti". I giudici contabili hanno evidenziato anche la moltiplicazione dei costi che seguirebbe al ripristino dei Cda negli enti partecipati. La spesa per il personale, invece "è in diminuzione rispetto al 2019: nel 2020 le assunzioni sono state inferiori a quelle programmate a causa dell'emergenza pandemica". La Corte, inoltre ha fatto presente che a fine esercizio 2020 sono state accertate entrate per 9 miliardi e impegnate spese per 7,9 miliardi, con un saldo positivo tra accertamenti e impegni pari a oltre un miliardo. (segue) (Rsc)