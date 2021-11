Sardegna: Corte Conti, scende a 200 milioni disavanzo Regione, Solinas, riconosciuto valore nostre scelte (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Un giudizio positivo sul miglioramento in atto nella gestione dei conti della Regione, in particolare per l'abbattimento del disavanzo, e un apprezzamento, che ci inorgoglisce, sui risultati ottenuti dal governo regionale nella vertenza entrate con lo Stato e nella battaglia per il riconoscimento e la compensazione dei maggiori costi derivanti ai sardi dalla condizione di insularità". Così il presidente della Regione Christian Solinas - ha commentato la relazione della Corte dei Conti. "La Corte - ha spiegato Solinas - pur evidenziando alcune criticità ancora presenti, ha riconosciuto il valore delle scelte operate dalla Regione, in un anno profondamente segnato dagli effetti della pandemia che ha dettato la necessità di azioni emergenziali in grado di fronteggiare l'impatto socioeconomico, oltre che sanitario, dell'emergenza pandemica. In particolare la requisitoria ha evidenziato un netto miglioramento della situazione di disavanzo, che rispetto all'esercizio 2019 segna una riduzione del saldo negativo di 333 milioni di euro". (segue) (Rsc)