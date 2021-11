Sardegna: Corte Conti, scende a 200 milioni disavanzo Regione, Solinas, riconosciuto valore nostre scelte (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Soddisfazione del governatore sardo è stata espresso per riconoscimento degli sforzi compiuti in particolare con la vertenza entrate con lo Stato che "ha portato alle finanze regionali un importo, a titolo di acconto, di 473 milioni di euro oltre 1,5 miliardi di risorse per investimenti. Il nuovo accordo raggiunto con il Governo nell'ottobre 2021 ha ridefinito in 306,4 milioni annui il contributo della Sardegna alla finanza pubblica, con un risparmio per i cittadini sardi di circa 230 milioni all'anno rispetto alla situazione iniziale". "Per la prima volta - ha ricordato l'assessore regionale al Bilancio Giuseppe Fasolino - assestamento e rendiconto sono stati approvati in tempo utile, ed è stata assicurata una gestione migliore dei fondi di rotazione. Tutti gli sforzi della struttura regionale sono oggi orientati al superamento della crisi pandemica, per assicurare il massimo sostegno al tessuto produttivo sardo, continuando a trarre dai suggerimenti e dai moniti della Corte dei Conti un prezioso contributo al quale vogliamo sempre ispirarci". (Rsc)