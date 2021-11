Trasporti: Faisa-Cisal, autisti interinali e manutenzioni, decisioni Atac da bocciare senza appello

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Bocciamo senza appello la scelta dei vertici Atac Spa di ricorrere ad autisti esterni per sopperire alle carenze di organico. Il progetto di ricorrere ad agenzie interinali, nei i prossimi due anni, è avventato. Una soluzione del genere, per un lasso temporale così lungo, non è pensabile". Lo dichiara in una nota il segretario provinciale Faisa-Cisal Luciano Colacchi. "Servono concorsi ed assunzioni. Ad Atac Spa serve stabilità. Questa scelta - aggiunge - oltre che disastrosa sul piano occupazionale, produce un clima di disagio del personale ed alimenta la crisi. Si mette in discussione un concordato che è già a rischio. Ricordiamo che la validità della graduatoria, del precedente bando, in considerazione del protrarsi della pandemia, potrebbe essere ulteriormente prorogata". (segue) (Com)