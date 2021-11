Trasporti: Faisa-Cisal, autisti interinali e manutenzioni, decisioni Atac da bocciare senza appello (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Chiediamo, urgentemente, un intervento delle Istituzioni competenti per sospendere questo intervento e creare le condizioni per un cambio di passo e management che, in Atac Spa, è quanto mai importate ed improcrastinabile - aggiunge - Altre questioni delicate e che richiederebbero l'immediata attenzione della nuova Amministrazione capitolina sono quelle relative alle manutenzioni, ai nuovi bus acquistati con la formula full-service e l'appalto per la manutenzione straordinaria di 51 treni Caf. L'attuale gestione del personale e delle manutenzioni sta generando forti preoccupazioni del personale, sempre più marginalizzato e costretto ad operare spesso in impianti fatiscenti e non in linea con le normative vigenti. Torniamo a chiedere l'apertura di una Commissione di Inchiesta per accertare le reali responsabilità che hanno determinato le attuali criticità. Questa gestione delle Risorse Umane, e le scelte economiche/industriali intraprese, sembrano fatte per creare le condizioni della 'tempesta perfetta', con l'unico scopo di far saltare il Concordato". (Com)