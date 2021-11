Ucraina: Zelensky, no a scioglimento Parlamento, priorità stabilizzazione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Non ci sarà alcuno scioglimento della Verkhovna Rada, il parlamento unicamerale ucraino, poiché la priorità in questo momento è pensare a stabilizzare la situazione nel Paese. Lo ha dichiarato il presidente ucraino, Volodymyr Zelensky, nel corso di una conferenza stampa odierna. Precedentemente il capo dello Stato ucraino ha smentito i piani secondo i quali starebbe per imporre la legge marziale nel Paese, dopo che questa mattina lo stesso Zelensky aveva annunciato di aver ricevuto informazioni dai servizi di intelligence su di un tentativo di colpo di Stato in Ucraina previsto per il primo dicembre con la partecipazione dell'oligarca, Rinat Akhmetov, e "rappresentanti russi", per il quale verrà stanziato un miliardo di dollari. (Rum)