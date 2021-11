Nato: Stoltenberg, determinati su controllo armamenti ma non siamo ingenui

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Nato è determinata a mantenere il suo ruolo guida nel controllo degli armamenti ma non bisogna essere ingenui dato che la Russia continua a schierare nuovi sistemi d'arma e la Cina sta espandendo il suo arsenale senza essere trasparente circa le sue operazioni. Lo ha detto in conferenza stampa il segretario generale, Jens Stoltenberg, in vista della riunione dei ministri degli Affari esteri della Nato a Riga, in Lettonia, il 30 novembre e primo dicembre. "Ci rammarichiamo che la Russia abbia interrotto i rapporti diplomatici con la Nato. Perché in tempi come questi il dialogo è più importante che mai", ha detto Stoltenberg. Sul controllo degli armamenti, disarmo e non proliferazione, tema di cui i ministri discuteranno, "abbiamo una solida esperienza su questi temi: dalla Guerra Fredda, la Nato ha ridotto il numero di armi nucleari in Europa di oltre il 90 per cento", ha spiegato Stoltenberg. "Tutti gli alleati sostengono l'obiettivo di un mondo senza armi nucleari. E la Nato è determinata a mantenere il suo ruolo guida nel controllo degli armamenti. Ma non dobbiamo essere ingenui", ha sottolineato Stoltenberg. "La Russia continua a sviluppare e schierare nuovi sistemi d'arma. Proprio la scorsa settimana, la Russia ha condotto uno sconsiderato test missilistico anti-satellite, che ha messo a rischio la Stazione Spaziale Internazionale. La Cina sta espandendo rapidamente il suo arsenale convenzionale e nucleare. Non fornendo trasparenza sulle sue capacità e mostrando scarso interesse a impegnarsi nel controllo degli armamenti", ha proseguito il segretario generale. (Beb)