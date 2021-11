Trattato del Quirinale: programma di lavoro, organizzare su base regolare Consiglio italo-francese di Difesa e Sicurezza

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’Italia e la Francia svilupperanno il loro coordinamento operativo e la loro cooperazione in materia di capacità, d’industria della difesa e di avvicinamento delle loro forze. E' quanto si legge nel programma di lavoro relativo al Trattato del Quirinale firmato oggi tra Italia e Francia. I due Paesi, si legge, adotteranno per questo le seguenti iniziative: "Costruire una cooperazione della difesa di alto livello sui piani delle capacità e operativi: tenere delle riunioni bilaterali istituzionalizzate nel settore della difesa e organizzare su base regolare il Consiglio italo-francese di Difesa e Sicurezza, come previsto dall’articolo 2.2 del Trattato, al fine di rafforzare il dialogo bilaterale su tutte le questioni d’interesse comune, tenendo conto dell’evoluzione del contesto di sicurezza internazionale e regionale, che genera per i due Stati degli interessi di sicurezza strettamente collegati. Queste consultazioni si occuperanno prioritariamente della lotta contro il terrorismo, della sicurezza marittima (Mediterraneo, Golfo di Guinea, Indo-Pacifico), del controllo degli armamenti, della cooperazione a livello operativo e delle capacità, delle sfide energetiche, delle minacce ibride e della disinformazione; identificare le sinergie in materia di sostegno e di preparazione alle operazioni nel quadro dei rispettivi dispiegamenti, sia nazionali che in coalizione (in particolare nel Mediterraneo, nei Balcani, nel Medio Oriente, nel Sahel, nel Golfo di Guinea e nell’Oceano Indiano); sviluppare la cooperazione tra le forze armate (esercito, marina, aeronautica), sfruttando in particolare la rete degli ufficiali di scambio e di collegamento; mantenere scambi in materia di formazione; intensificare la collaborazione già esistente nel settore navale, dei sistemi missilistici e del munizionamento di nuova tecnologia, nonché in quello dello spazio e delle relative applicazioni, e sviluppare la loro cooperazione in materia terrestre e aerea; identificare i futuri assi di sviluppo delle capacità nei settori della sicurezza e della difesa spaziali con la firma di una lettera di intenti bilaterale; intensificare la collaborazione tra i rispettivi Comandi e Centri operativi spaziali, al fine di migliorare lo scambio di informazioni e il coordinamento; identificare e attuare nuove forme di cooperazione nel settore del procurement militare; rafforzare il Senior Armaments Experts Group (SAEG), forum bilaterale di discussione sulle capacità al fine di condividere e allineare i rispettivi orientamenti; definire e attuare forme di collaborazione in materia di prevenzione e lotta contro il terrorismo in mare. Italia e Francia intendono inoltre "sviluppare una cultura strategica comune: rinnovare e ampliare lo scambio di informazioni sugli obiettivi d’interesse comune e in caso di operazioni militari congiunte; intensificare i lavori e le azioni mirate allo sviluppo di una cultura strategica comune europea in seno all’Unione Europea e all’Iniziativa europea di intervento e nel quadro della Nato e dei formati e coalizioni ad hoc". (Res)