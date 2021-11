Fisco: Tajani su riforma, siamo ad inizio della strada, dobbiamo arrivare fino alla fine

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Il bilancio, per me, è positivo". Lo ha detto il coordinatore nazionale di Forza Italia, Antonio Tajani, intervenendo agli "Stati generali dei consulenti del lavoro", a Roma, in merito all’intesa raggiunta nella maggioranza sulla riforma del fisco. "E' la prima tappa di un percorso. Quando martedì prossimo andremo con i capigruppo di FI da Mario Draghi, diremo che siamo all’inizio della strada, dobbiamo arrivare fino alla fine. Senza impresa, il lavoro non si costruisce. La salvezza del lavoro si chiama economia reale", ha concluso Tajani. (Rin)