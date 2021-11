Myanmar: Usa e alleati esprimono “grave preoccupazione per abusi e violazioni dei militari”

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I militari che hanno preso il potere in Myanmar lo scorso primo febbraio si sono resi protagonisti di violazioni dei diritti umani e gli abusi, specialmente nello Stato di Chin e nelle regioni di Sagaing e Magwe, con resoconti “credibili” che parlano di atti di tortura e violenza sessuale. Lo scrivono in un comunicato congiunto Stati Uniti, Australia, Canada, Nuova Zelanda, Norvegia, Corea del Sud e Regno Unito, che esprimono “grave preoccupazione” per le ultime notizie provenienti dal teatro birmano. “Nello Stato di Chin è stato riferito che i militari hanno bruciato case, chiese e un orfanotrofio nel villaggio di Thantlang, prendendo inoltre di mira le organizzazioni umanitarie. A causa delle recenti violenze oltre 40 mila persone sono state costrette a sfollare nello Stato di Chin e 11 mila nella regione di Magwe. Sono inoltre “inquietanti” le notizie su interruzioni alla linea internet e altri metodi usati dalle autorità per impedire le comunicazioni. “Le comunità coinvolte devono avere accesso alle informazioni per restare al sicuro”, si spiega nel comunicato. (segue) (Fim)