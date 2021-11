Myanmar: Usa e alleati esprimono “grave preoccupazione per abusi e violazioni dei militari” (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Chiediamo il rispetto dei diritti umani e la fine immediata di tutte le violazioni e gli abusi contro la popolazione civile. A questo fine, invitiamo la comunità internazionale a sospendere tutto il sostegno operativo ai militari, a fermare il trasferimento di armi, materiale, equipaggiamento a uso civile-militare e assistenza tecnica ai militari e ai loro rappresentanti. Incoraggiamo la comunità internazionale a collaborare per scongiurare un futuro di atrocità in Myanmar”, afferma ancora il comunicato. Secondo i Paesi firmatari, la situazione in Myanmar ha un impatto sulla sicurezza regionale. Si ribadisce dunque il sostegno al piano in cinque punti predisposto dall’Associazione delle nazioni del sud-est asiatico (Asean) e si invitano le forze di sicurezza birmane a cessare immediatamente le violenze nel Paese. “Lavoreremo in stretto contatto con l’Asean, l’Onu e la più ampia comunità internazionale per promuovere la giustizia, per una soluzione durevole all’attuale crisi e per riportare il Paese sul percorso della transizione democratica”. (Fim)