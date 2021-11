Migranti: premier Polonia a Londra, crisi al confine e simili hanno “regista comune”

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La crisi al confine tra Polonia e Bielorussia e altre in corso hanno “un regista comune”. Lo ha detto il premier polacco, Mateusz Morawiecki, che oggi è stato nel Regno Unito per incontrare l’omologo britannico, Boris Johnson. “E’ stata una conversazione molto buona tra amici. E’ chiaro che la Gran Bretagna ci sostiene in tutto quello che riteniamo un rischio geopolitico”, ha detto Morawiecki. “Abbiamo promesso di elaborare una posizione comune in merito alla crisi al confine dell’Unione europea e la Polonia con la Bielorussia, alla crisi energetica, ai problemi nei Balcani occidentali”, ha continuato. Morawiecki si è detto contento che Johnson abbia un’opinione simile "su tutte le crisi e controversie che ci circondano". "Il Regno Unito è un ottimo alleato della Polonia e sicuramente continueremo la nostra stretta collaborazione”, ha detto il premier polacco. I due capi di governo hanno parlato del confine “sotto attacco da Lukashenko” e “del suo capo al Cremlino”. “Penso che siamo riusciti a raggiungere un accordo sui passi concreti per attuare nuovi scenari sanzionatori” e “spero che non dovremo intraprenderli” e che “una soluzione pacifica della situazione al confine” sia ancora “alla portata delle nostre possibilità”, ha proseguito Morawiecki. Le crisi che si stanno accumulando hanno “un regista comune”, vale per la crisi al confine polacco-bielorusso, per quella migratoria, quella energetica e anche per la situazione in Ucraina. Tutti questi fenomeni hanno un denominatore comune, ovvero “le attività del regime di Lukashenko sotto la protezione del Cremlino”. (Vap)