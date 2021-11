Ue-Asem: ministro Di Maio partecipa a videoconferenza del vertice

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

18 ottobre 2021

- Il ministro degli Affari esteri e della Cooperazione internazionale, Luigi Di Maio, ha partecipato in videoconferenza al 13mo vertice Asem. Lo riferisce la Farnesina tramite il proprio portale istituzionale. Durante il meeting, è stata riaffermata l’efficacia del multilateralismo come strumento cruciale per far fronte alle sfide globali. L’Italia, nell’ambito della Presidenza del G20 2021, si conferma in prima linea nella lotta alla pandemia e per una ripresa economica inclusiva e sostenibile. (Res)