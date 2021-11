Viterbo: da Regione 3milioni e mezzo di euro per realizzazione nuovo Spdc di Belcolle

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Regione Lazio, nell'ambito del programma degli interventi, della ripartizione e dell'assegnazione delle relative risorse finanziarie alle aziende sanitarie e ospedaliere, con decreto della giunta regionale 723, lo scorso 3 novembre ha concesso alla Asl di Viterbo la somma di oltre 3milioni e mezzo di euro per la realizzazione del nuovo Spdc di Belcolle. "Il progetto, realizzato dagli uffici tecnici della Asl viterbese - si legge in una nota - è finalizzato alla costruzione di una nuova struttura annessa al presidio ospedaliero che occuperà una superficie di circa 2mila metri quadrati, di cui 1.200 coperti, oltre a un nuovo collegamento stradale per l'accesso diretto alla struttura che partirà dal parcheggio esistente sul lato retrostante alla piastra tecnologica di Belcolle. È prevista, inoltre, la realizzazione di un'area esterna protetta per i pazienti, di fronte alle stanze di degenza, per lo svolgimento di attività collettive e terapeutiche come giardinaggio ed esercizi fisici". (segue) (Com)